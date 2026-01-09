SS detiene a sujeto por delitos contra la salud y portación de arma de fuego en Ixtapaluca

Derivado de la atención a un reporte, efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre probable responsable de delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Las fuerzas del orden acudieron al sitio en respuesta a un reporte por violencia familiar. Se decomisaron tres réplicas de arma de fuego y una bolsa que contenía aparente cristal en su interior (Foto: Especial).

Mientras elementos estatales llevaban a cabo operaciones de vigilancia pertenecientes del Mando Unificado Zona Oriente, fueron requeridos para atender una situación de violencia familiar, por lo que enseguida, arribaron a calles de la colonia Tlayehuale, en donde inspeccionaron a un sujeto que coincidía con el alertamiento.

Al término de la revisión, que se realizó en completo apego al protocolo de actuación, acciones instruidas en las Mesas de Paz, le aseguraron tres réplicas de pistolas una de ellas tipo escuadra y las otras dos, tipo revólver, además de una bolsa plástica que contenía aparente narcótico conocido como cristal.

Por lo anterior, los uniformados aprehendieron a Jonatan “N” quien después de conocer los derechos que la ley confiere a su favor, fue presentando ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente donde se esclarecerá su situación legal.

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