SS detiene a sujeto responsable de delitos contra la salud en Cuautitlán Izcalli

Labores de proximidad permitieron que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieran a un hombre probable responsable de delitos contra la salud.

Se aseguraron más de 20 bolsas de plástico en cuyo interior al parecer tenían el narcótico conocido como cristal (Foto: Especial).

En el marco de aplicación de acciones de prevención y vigilancia del Mando Unificado Zona Oriente instruido en las Mesas de Paz, sobre calles de la colonia Industrial Cuamatla, policías estatales solicitaron detener la marcha a un sujeto que conducía una motocicleta, para realizarle una inspección completamente apegado al protocolo de actuación.

Al finalizar y luego de presentarse como personal de la institución, los oficiales llevaron a cabo la revisión y a su término, localizaron 25 bolsas de plástico que contenían una sustancia con las características propias del cristal.

Por los anterior y después de notificarle el constitutivo del ilícito, detuvieron a Jaime “N” de 29 años de edad, quien tras conocer los derechos que la ley consagra a su favor fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal.

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