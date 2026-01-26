SS detiene a tres implicados en robo de vehículo con violencia en Jiquipilco

Como resultado de la coordinación interinstitucional y de las acciones implementadas dentro del Operativo Blindaje, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales, detuvieron a tres personas por su probable responsabilidad en el delito de robo de vehículo con violencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos, con sede en Toluca (Foto: Especial).

Los hechos se registraron luego de que se recibiera el reporte por el despojo violento de una camioneta, en la comunidad de San Bartolo del Llano, en el municipio de Ixtlahuaca. De inmediato, se inició la búsqueda de la unidad y los aparentes involucrados.

Minutos más tarde, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) informó sobre un hecho de tránsito ocurrido en la Manzana Quinta, en el municipio de Jiquipilco, al parecer ligado al primer reporte, por lo que los uniformados arribaron al lugar y corroboraron la camioneta accidentada coincidía plenamente con la unidad reportada como robada.

En el sitio, los uniformados ubicaron a tres individuos, quienes se encontraban a un costado de la unidad, mismos que no pudieron acreditar la legítima propiedad. Tras informarles que el automotor contaba con reporte de robo con violencia, se procedió a su detención conforme a los protocolos de actuación y en apego total a sus derechos humanos.

Durante la intervención, se aseguró la camioneta robada y un artefacto de plástico con características similares a un arma de fuego. Posteriormente, los detenidos identificados como Francisco “N” de 30 años de edad, Daniel “N” de 28 años y Manuel “N” de 36 años, fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos (OCRA), con sede en la ciudad de Toluca, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente y se determinará su situación jurídica.

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