SS detiene a un implicado en narcomenudeo y portación de arma prohibida en Cuautitlán Izcalli

Como resultado de las acciones operativas orientadas a la prevención del delito, derivadas del trabajo realizado en las Mesas de Paz, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre, posible responsable de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, así como por la probable portación, tráfico y acopio de armas prohibidas.

Se aseguraron 10 bolsas con una sustancia con características propias del narcótico conocido como cristal y una réplica de arma de fuego (Foto: Especial).

La detención se registró durante el desarrollo del Operativo Argos, cuando personal de la Policía Estatal, adscrito al Agrupamiento de Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), realizaba recorridos de vigilancia sobre la avenida José María Morelos, en la colonia Lomas de Cuautitlán. En ese sitio, los oficiales observaron a un individuo que tripulaba una motoneta color rosa y que, al percatarse de la presencia policial, aceleró de manera repentina y realizó maniobras evasivas.

Ante dicha actitud, los uniformados le marcaron el alto; sin embargo, el sujeto hizo caso omiso, se internó en una zona habitacional, abandonó el vehículo e intentó huir a pie. Metros adelante, los elementos le dieron alcance y llevaron a cabo una inspección preventiva, a la cual accedió de manera voluntaria.

Durante la revisión, los efectivos localizaron, a la altura de la cintura, una réplica de arma de fuego tipo escuadra, además de 10 bolsas de plástico herméticas color negro, que contenían una sustancia granulada y cristalina con características propias del narcótico conocido como cristal.

El detenido fue identificado como Francisco “N”, de 18 años de edad, quien, tras ser informado de los derechos que la ley le confiere, fue trasladado junto con los indicios asegurados a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente y se determinará su situación jurídica.

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