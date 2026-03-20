SS detiene en Almoloya de Juárez a dos hombres por extorsión

Dos probables extorsionadores fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), luego de que con probables amenazas pretendían obtener dinero mediante la modalidad de cobro de piso.

Los sujetos, al parecer solicitaban a comerciantes la suma de dos mil pesos por cobro de piso. Podrían pertenecer a una organización criminal con orígenes en Michoacán y extorsionar a vendedores de pollo de varios municipios (Foto: Especial).

Un llamado al número nacional de emergencias 9-1-1, emitió una alerta a elementos en campo para trasladarse a la cabecera municipal y hacer contacto con un comerciante, quien denunció haber sido intimidado por dos sujetos, los cuales exigían la suma de dos mil pesos.

Con las señas particulares aportadas, los uniformados implementaron un despliegue de búsqueda para dar con los probables responsables de la extorsión y calles más adelante, observaron a Catalino “N” y Jesús “N” de 29 y 23 años, respectivamente, quienes coincidían plenamente con los denunciados.

Luego de hacerles saber el constitutivo del delito y ser reconocidos plenamente por la parte afectada, fueron detenidos. Al término de una revisión apegada a protocolos, se les localizaron dos mil pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y 30 chips para celular de diversas compañías.

Los individuos indicaron pertenecer a una organización criminal con orígenes en el estado de Michoacán y mantener comunicación con un sujeto al que aparentemente le reportaban sus movimientos.

Además, acorde con las primeras indagatorias, a través de videollamadas al parecer amenazaban a comerciantes de venta de pollo en los municipios de Villa Victoria, Almoloya de Juárez, Toluca y Zinacantepec, por lo que se extenderán las averiguaciones.

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