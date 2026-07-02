SS detiene en Chalco a dos hombres por hecho con apariencia de delito de contra la salud

Derivado de despliegues estratégicos implementados por la actual administración, acciones emanadas en las Mesas de Paz, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a dos hombres por el hecho con apariencia de delito contra la salud, ataque peligroso, así como portación, tráfico y acopio de arma prohibida.

Los detenidos presuntamente forman parte de un grupo criminal relacionado con delitos de alto impacto como homicidio, narcomenudeo y extorsión (Foto: Especial).

En la acción se aseguró una pistola de manufactura artesanal, cargadores, varios cartuchos útiles y 51 bolsas de diferentes gramajes con posible droga.

Cuando efectivos estatales realizaban patrullajes de vigilancia, recibieron una alerta ciudadana sobre la presencia de personas con conductas sospechosas en la zona. Al desplegar un cerco policial, los oficiales ubicaron una motocicleta y una cuatrimoto tripuladas por dos individuos.

Conforme al protocolo de actuación, los oficiales marcaron el alto a los conductores mediante comandos verbales y al notar la presencia policial, los sujetos intentaron huir, lo que generó una sospecha objetiva razonada e inició una persecución que culminó metros adelante en calles de la colonia San Juan Tezompa, en Chalco, donde interceptaron los vehículos.

Tras realizar una revisión preventiva, los policías estatales hallaron entre las pertenencias de los tripulantes un arma de fuego de manufactura artesanal calibre 9 milímetros, dos cargadores, cartuchos útiles y 51 bolsas de diferentes gramajes que contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

Bajo el debido proceso, y luego de informar que poseer un arma y posibles sustancias prohibidas constituye un delito, los oficiales detuvieron a Brandon “N”, de 18 años, y a Dominikc “N”, de 21 años, mismos que podrían pertenecer a un grupo delictivo vinculado con el robo de motocicletas, narcomenudeo, extorsión y diversos actos de violencia en la región.

Después de informar los derechos que la ley confiere, los detenidos junto con el arma, los cartuchos, los vehículos y la posible droga asegurada, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

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