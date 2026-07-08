SS detiene en San Antonio la Isla a un hombre por el delito de abuso sexual

Resultado de las acciones estratégicas implementadas para salvaguardar a la ciudadanía, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a un hombre por su probable participación en un hecho con apariencia de delito de abuso sexual.

La intervención derivó de una solicitud de auxilio realizada por la víctima mientras transitaba en un mototaxi. El probable implicado fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado, autoridad que determinará su situación jurídica (Foto: Especial).

La intervención ocurrió mientras policías estatales realizaban recorridos preventivos orientados a la disuasión y prevención de conductas delictivas, cuando observaron a una adolescente que viajaba a bordo de un mototaxi y que solicitaba apoyo de manera inmediata mediante señas.

Al brindar la atención correspondiente, la víctima señaló a un masculino como la persona que, momentos antes, aparentemente realizó actos de naturaleza sexual sin su consentimiento, además de intimidarla mediante expresiones verbales, por lo que manifestó su intención de proceder legalmente.

Con base en el señalamiento directo de la parte afectada y ante un hecho con apariencia de delito, los elementos policiales realizaron la intervención conforme a sus protocolos de actuación, al emplear comandos verbales y técnicas de control físico para efectuar la detención, con estricto respeto al debido proceso, al principio de presunción de inocencia y a los derechos humanos.

El probable implicado, identificado como Cecilio “N”, de 64 años de edad, fue informado sobre los motivos de su detención y de los derechos que la Constitución y las leyes le confieren, para posteriormente ser trasladado y puesto a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres, con sede en Toluca, donde el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

Comentarios

comentarios