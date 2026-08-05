Tras una persecución, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con policías municipales de Nextlalpan y Tonanitla, detuvieron a un sujeto por su probable implicación en los hechos con apariencia de delito de portación de arma prohibida, robo con violencia y lesiones; en la acción un efectivo municipal resultó herido por atropellamiento y se aseguró una réplica de arma de fuego.

SS detiene en Tecámac, a implicado en el delito de robo con violencia (Foto: Especial).

A través de una llamada al Número Nacional de Emergencias 9-1-1, personal de Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), tuvo conocimiento del robo en proceso de una camioneta tipo Pick-Up, por lo que se avisó a uniformados estatales y municipales en campo para su atención.

Efectivos de la dependencia estatal que efectuaban despliegues estratégicos en coordinación con las policías municipales de Nextlalpan y Tonanitla, acciones instruidas en las Mesas de Paz, apegados a protocolo de actuación implementaron un operativo de búsqueda al circular en calles de la colonia El Tranquero, en Tecámac, donde observaron un automotor que cumplía con características similares a las descritas en el reporte.

Tras darle alcance a la unidad con comandos verbales solicitaron controles provisionales preventivos a lo que el conductor hizo caso omiso; durante su intento de fuga, el sospechoso atropelló a un elemento de la Policía Municipal de Tonanitla; por lo anterior, efectivos de la dependencia estatal y municipal de Nextlalpan iniciaron una persecución que culminó metros adelante con el seguimiento táctico, se logró interceptar el vehículo en la zona de Ojo de Agua.

Al sitio arribo una unidad de Protección Civil municipal y, luego de una revisión médica, los paramédicos diagnosticaron que el policía municipal estaba fuera de peligro.

Después de llevar a cabo una revisión física las fuerzas de seguridad localizaron entre las pertenencias del detenido una réplica de arma de fuego tipo escuadra, un cargador abastecido con tres municiones y un tanque de aire comprimido; la autoridad estatal resguardó para su posterior investigación una pistola perteneciente a la policía de Nextlalpan y un revólver de la corporación de Tonanitla, hallados en el sitio.

Ante el hallazgo y luego de informar que portar un arma prohibida y un vehículo con reporte de robo constituye un delito los oficiales detuvieron a quien dijo llamarse Axel “N”, de 19 años, a quien después de hacerle saber los derechos que la ley otorga, junto con lo asegurado, fue presentado y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

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