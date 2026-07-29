SS detiene en Tezoyuca a responsable por ataques a las vías de comunicación

Como resultado de los recorridos preventivos implementados en el marco del Operativo Prevención del Robo al Transporte, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a un hombre probablemente relacionado con el delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte; además, aseguraron un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación.

Durante la intervención fue asegurado un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación (Foto: Especial).

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Lechería-Texcoco, en la colonia Ejido de Tequisistlán, donde policías estatales observaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, por lo que, ante la sospecha objetiva razonada, le marcaron el alto para efectuar una inspección preventiva.

Tras identificarse como integrantes de la SSEM y con la autorización del conductor para revisar la unidad, los efectivos detectaron que el número físico del motor no coincidía con el registrado en la tarjeta de circulación.

Ante el indicio de alteración en los medios de identificación del automotor, los oficiales detuvieron a Martín “N”, de 61 años de edad, y aseguraron la unidad, conforme a los protocolos de actuación y con estricto apego a los derechos humanos.

El detenido, junto con el vehículo asegurado, fue presentado ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, con sede en Texcoco, donde el agente del Ministerio Público determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes.

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