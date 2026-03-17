SS implementará operativo en zonas arqueológicas por Equinoccio de Primavera 2026

Con el objetivo de garantizar la seguridad, preservar el orden público, así como la paz y tranquilidad de las y los visitantes, la Secretaría de Seguridad del estado de México (SSEM), implementará un dispositivo de seguridad del 19 al 21 de marzo en diversas zonas arqueológicas de la entidad, con motivo del Equinoccio de Primavera 2026.

La estrategia se realizará del 19 al 21 de marzo para salvaguardar a visitantes en 15 sitios arqueológicos de la entidad. Participarán 277 elementos y 58 unidades de la Policía Estatal (Foto: Especial).

La estrategia contempla acciones preventivas, disuasivas y de proximidad social, ante el incremento significativo en la movilidad vehicular y peatonal que se registra durante estas fechas en las vialidades que conectan con los sitios turísticos y culturales donde se desarrollan diversas actividades conmemorativas del inicio de la primavera.

Se prevé una afluencia aproximada de 76 mil 400 visitantes, entre turismo nacional e internacional, grupos organizados, comerciantes y prestadores de servicios turísticos, lo que incrementa la dinámica social y económica en las zonas aledañas a estos espacios.

Ante este panorama, la Policía Estatal desplegará un estado de fuerza de 277 elementos y 58 unidades, quienes realizarán labores de vigilancia, patrullajes preventivos, control del tránsito, así como acciones de orientación y apoyo a visitantes.

El operativo abarcará 15 zonas arqueológicas y espacios ceremoniales, entre los que destacan: Calixtlahuaca, Centro Ceremonial Otomí, Teotenango, Malinalco, La Peña en Valle de Bravo, Tenayuca, El Conde, Acolman, el Museo de la Prehistoria Tepexpan, Teotihuacán, Los Pochotes, Los Reyes Acaquilpan, Tlapacoya y Acozac.

Aunado a dichas acciones, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), reforzará las labores de seguridad a través del constante monitoreo de las cámaras de videovigilancia a fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía, así como intervenir de manera oportuna ante cualquier alerta.

La Secretaría de Seguridad reitera su compromiso de implementar estrategias operativas que permitan salvaguardar la integridad de las y los mexiquenses, así como de visitantes a fin de que disfruten de las actividades en un ambiente seguro.

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