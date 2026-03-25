SS prepara despliegue «Operativo de Semana Santa 2026»

Un despliegue de mil 400 elementos de la policía municipal y estatal iniciará operaciones el Operativo de Semana Santa, partir del próximo viernes en Toluca, con el objetivo de prevenir el robo a casa habitación y el robo a negocios durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Este despliegue se llevará a cabo del 11 al 25 de abril y contará con el apoyo de mil 500 policías estatales (Foto: Especial).

La estrategia de vigilancia priorizará los recorridos en centros escolares, zonas habitacionales y puntos de alta afluencia religiosa, ante la disminución de actividades cotidianas por el receso escolar. Estas labores de patrullaje se mantendrán de manera permanente en todas las delegaciones del municipio para inhibir la comisión de delitos durante los días de asueto, así lo informó el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida.

El dispositivo de seguridad, anunciado en la conferencia semanal «La Toluqueña», contempla el incremento de rondines preventivos y la coordinación entre corporaciones de ambos niveles de gobierno para proteger el patrimonio de los ciudadanos que se ausentan de sus domicilios.

La presencia policial se enfocará en puntos estratégicos para resguardar tanto la infraestructura pública como la privada frente a la movilidad propia de la temporada. Con este despliegue, las autoridades locales pretenden fortalecer las acciones preventivas para reducir la incidencia delictiva y mantener el orden en los espacios públicos y comerciales de la capital mexiquense.

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