SS rescata en Atlacomulco a una mujer y a una menor de edad que fueron privados de la libertad

En atención a una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) rescataron a una mujer y a una menor de edad que fueron privadas de la libertad; en la acción, detuvieron a un hombre como probable responsable.

La mujer fue encontrada amarrada al asiento de copiloto de la unidad y la menor de edad dormida en el camarote (Foto: Especial).

Mediante una llamada al número nacional de emergencias 9-1-1, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), tuvo conocimiento de un posible secuestro en proceso; en la denuncia el usuario refirió que un hombre estaba amarrando al asiento de un tráiler, contra su voluntad a una mujer que lleva a una menor de edad, por lo que de manera inmediata se avisó a uniformados estatales en campo para su atención.

Efectivos de la dependencia, adscritos al Agrupamiento de Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR), que realizaban despliegues estratégicos en el marco del Operativo Argos, acciones trazadas en las Mesas de la Paz implementaron la búsqueda y al circular sobre la Carretera Panamericana Acambay-Atlacomulco, en la localidad de Ejido de Bombateví, observaron un tractocamión de la marca Freightliner, color blanco, modelo 2009, acoplado a una caja seca del mismo color, que cumplía con características del reporte.

Apegados a protocolo de actuación, los uniformados le dieron alcance y con comandos verbales, le marcaron el alto al conductor de la unidad que circulaba a exceso de velocidad y zigzagueando repentinamente, además de que invadía ambos carriles, lo que ponía en riesgo a los demás conductores, pero metros adelante se detuvo.

Tras llevar a cabo una revisión protocolaria no se encuentra objeto, y/o sustancia ilícita, sin embargo, en la cabina del tractocamión localizaron a una mujer de aproximadamente 20 años, misma que se encontraba atada de los tobillos con cinta de plástico transparente, en el soporte inferior del asiento del copiloto, con signos visibles de golpes, además de una menor de edad que dormida sobre el camarote de la unidad.

A solicitud de la parte afectada y luego de informar que el privar a una persona de su libertad es constitutivo de un delito, los oficiales detuvieron a Luis “N” de 30 años.

Después de hacer saber los derechos que la ley concede, el detenido, junto con el automotor asegurado, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, con sede en Atlacomulco, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

Cabe mencionar que al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil municipal, quienes revisaron a la mujer y a la menor de edad, diagnosticando una herida superficial en la mano, sin que esta pusiera en riesgo su vida, ni ameritaba ser trasladada a laguna institución de salud; a fin de brindar apoyo efectivos adscritos a la Dirección General de la Policía de Género dieron acompañamiento para que la víctima efectuara la denuncia de hechos correspondiente.

