SS y FGJEM detienen a dos hombres por delitos contra la salud en Toluca

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), detuvieron a dos hombres, por su probable participación en delitos contra la salud y encubrimiento por receptación.

Se aseguró el vehículo en el que viajaban por contar con reporte de robo. Se les incautó hierba seca con las características de la marihuana (Foto: Especial).

Cuando los elementos de ambas corporaciones realizaban recorridos de seguridad en las inmediaciones de la colonia Los Ángeles, del municipio de Toluca, y en cumplimiento con una carpeta de investigación por el robo de un vehículo de color blanco el pasado 9 de mayo del presente año, recibieron un reporte de que dicha unidad fue vista por las cámaras de videovigilancia muy cerca del Monumento a La Maquinita.

Metros adelante, observaron una unidad con características similares al alertamiento, por lo que, con base en una sospecha objetiva razonada, se le marcó el alto a los tripulantes, para llevar a cabo una inspección, bajo el principio de presunción de inocencia y con estricto apego a los derechos humanos.

Al término de la revisión y tras la consulta con el Centro de Mando sobre los números de identificación de la unidad, se corroboró que se trataba del vehículo reportado, por lo que Daniel “N” y Christofer “N”, de 32 y 30 años, respectivamente, fueron detenidos y se realizó su traslado ante la instancia correspondiente donde se determinará su situación jurídica, por el probable delito de encubrimiento por receptación, previa lectura de sus derechos constitucionales.

Asimismo, al interior del vehículo se localizó un bote de plástico en cuyo interior había hierba verde y seca similar a la marihuana y tres cigarros de color blanco compuestos por la misma sustancia psicotrópica.

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