SS Y FGJEM detienen a implicado en tentativa de homicidio; se dedicaba a detener vehículos en el Circuito Exterior Mexiquense

Labores de seguimiento e investigación realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y agentes de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) permitieron la detención de un posible responsable de tentativa de homicidio, al parecer se dedicaba a detener autos en el Circuito Exterior Mexiquense para cometer actos ilícitos.

El detenido iba acompañado de otra persona, ambos agredieron al personal operativo pero el cómplice fue herido y perdió la vida más tarde en una institución de salud (Foto: Especial).

A través de grupos de coordinación, policías estatales tuvieron conocimiento sobre sujetos a bordo de un vehículo marca Volkswagen, modelo Bora, color rojo, a la altura del kilómetro 40 del Circuito Exterior Mexiquense, quienes a través del uso de luces estroboscópicas intentaban detener la marcha de un automotor particular.

Al arribar al sitio, los oficiales le indicaron al conductor del automóvil detenerse, indicación que no fue atendida, iniciándose una persecución hasta la avenida Ríos de los Remedios, en la colonia Plaza Aragón Nezahualcóyotl, en donde comenzaron a disparar en contra de las fuerzas del orden.

Tras la aplicación de acciones tácticas, los efectivos repelieron el ataque, un sujeto al parecer agresor resultó herido y perdió la vida más tarde en una institución de salud, en tanto se detuvo a Runny “N” de 18 años de edad. En el sitio, y luego de hacer las diligencias pertinentes se aseguraron cuatro armas largas y una corta con cargadores, así como cartuchos de diferentes calibres.

Después de conocer los derechos que la ley consagra a su favor, fue trasladado a la agencia del Ministerio Público, donde se definirá su estatus legal. De acuerdo con información preliminar fueron afectados al menos diez conductores con su modo de operación, por lo que se ampliarán las indagatorias.

