SS y policía de Chimalhuacán captura a sujeto por privación ilegal de la libertad a una menor

Rápida atención a un reporte permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)y policías municipales detuvieron a un hombre posible responsable del delito de privación de la libertad a una menor de edad.

La parte afectada se encontraba al interior de la camioneta que el detenido manejaba (Foto: Especial).

Durante la aplicación de acciones del Mando Unificado Zona Oriente, efectivos de ambas corporaciones tuvieron conocimiento sobre una persona que era retenida en la calle cerrada Río Nasas, en la Unidad Habitacional Geovillas de Costitlán, enseguida se trasladaron al sitio para controlar la situación.

Después de que las fuerzas del orden arribaron al lugar, se percataron que un grupo de personas agredían físicamente a un sujeto y una de ellas les informó que la víctima había sido localizada al interior de una camioneta marca Nissan, modelo Xtrail, color blanco, que el individuo conducía.

Por lo anterior y de acuerdo al protocolo de actuación que emana de las Mesas de Coordinación para la Construcción de La Paz, detuvieron a Raúl “N” de 47 años de edad, quien después de conocer el constitutivo del ilícito y los derechos que la ley consagra a su favor, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica.

