SS y policía municipal de Valle de Chalco capturan a dos por extorsión

Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y de la Policía Municipal de Valle de Chalco detuvieron a dos personas como probables responsables de hechos con apariencia del delito de extorsión.

Se les aseguró un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles. Un reporte al 9-1-1 permitió la detención y puesta a disposición (Foto: Especial).

Cuando los elementos de ambas corporaciones efectuaban recorridos preventivos de seguridad, recibieron una alerta para que se trasladaran a la colonia Dario Martínez I, del municipio de Valle de Chalco, ya que se notificó mediante el Número de Emergencia Nacional 9-1-1, que un hombre y una mujer se encontraban extorsionando a un comerciante.

Al arribar al sitio, hicieron contacto con varios vecinos, quienes informaron que Manuel “N” y Juana “N”, de 33 y 26 años, respectivamente, bajo amenazas pretendieron extorsionar a un comerciante de la zona, exigiéndole derecho de piso, además de realizar disparos al aire con un arma de fuego, para después subir a un vehículo de color blanco y salir del lugar.

Con los datos aportados se implementó un cerco virtual, mismo que en calles aledañas se observó una unidad similar a la descrita por los afectados, por lo que, con base en los protocolos de actuación, se les solicitó detener su marcha.

Tras una revisión precautoria, con base en la sospecha objetiva razonada de ser los probables responsables de los hechos, se les encontraron cartuchos útiles de diversos calibres, un cargador y un arma de fuego, por lo que ambas personas, junto con el vehículo en el que circulaban, fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.

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