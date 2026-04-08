SSEM asegura en Atizapán de Zaragoza vehículo relacionado con al menos 11 robos

Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) aseguró un vehículo al parecer relacionado en la comisión de 11 robos de automóviles, así como la detención de la persona que lo conducía en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Se detuvo al conductor, quien fue presentado ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades. (Foto: SSEM)

Diversos reportes recibidos al Número de Emergencias 9-1-1 por el hurto de unidades motoras en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Tlalnepantla y Tultitlán derivaron en una consigna operativa para la localización y aseguramiento de un automotor compacto de color blanco que fungía como muro en los ilícitos. Los datos fueron registrados en las plataformas tecnológicas.

El sistema de Arcos Carreteros detectó el paso del vehículo implicado. Integrantes del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) notificaron a policías en campo para interceptar al objetivo.

Elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) dieron alcance y, mediante comandos verbales, solicitaron al conductor detener su marcha. Tras efectuar el cotejo de información, se confirmó que se trataba del vehículo motivo de búsqueda. Luego de dar lectura a los derechos constitucionales, se detuvo a Norberto “N” , quien junto con la unidad fue trasladado al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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