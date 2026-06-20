SSEM detiene a dos hombres con hidrocarburo de dudosa procedencia en Jocotitlán

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos hombres por la posesión de hidrocarburo de dudosa procedencia en el municipio de Jocotitlán. Durante el desarrollo del Operativo Argos, sobre la comunidad de El Ruso, cerca de la autopista Toluca-Atlacomulco, personal de la Policía Estatal observó una camioneta de color rojo que circulaba a exceso de velocidad y en sentido contrario, por lo que se procedió a marcarle el alto mediante comandos verbales.

La SSEM mantiene operativos permanentes para combatir el robo y comercio ilegal de hidrocarburos en la entidad. (Foto: SSEM)

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados detectaron que en la batea se transportaban 12 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, a un 90 por ciento de su cabida, los cuales despedían un fuerte olor a combustible, aparentemente diésel. Con base en los protocolos de actuación, se solicitó a los tripulantes, identificados como César “N” y César “N”, de 23 y 19 años respectivamente, mostrar el documento que permitiera acreditar la legal transportación y posesión del hidrocarburo, lo cual no fue acreditado.

Luego de hacerles saber que transportar hidrocarburo sin la debida precaución y sin los documentos que amparen su pertenencia legal constituye un ilícito, se procedió a su detención en apego a sus derechos humanos. Uno de los detenidos cuenta con una ficha de búsqueda del día 2 de febrero de 2023, por lo que se ampliarán las investigaciones para determinar su situación legal y posible participación en otros delitos relacionados con el combustible.

Tras la lectura de las prerrogativas que la ley confiere a su favor, los detenidos fueron trasladados y presentados junto con la unidad y el producto asegurado ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Toluca, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

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