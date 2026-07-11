SSEM detiene a dos probables implicados en robo de vehículo y cohecho en Zinacantepec

Como resultado de la coordinación operativa y del uso de herramientas tecnológicas para el combate al robo de vehículos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos hombres por su probable participación en hechos con apariencia de delito de robo de vehículo, así como de cohecho. La intervención derivó del reporte recibido a través del 9-1-1 sobre el hurto de un remolque en la delegación de San Mateo Oxtotitlán, municipio de Toluca.

Los dos detenidos y la camioneta asegurada fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público competente, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho. (Foto: SSEM)

Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) utilizó el sistema de Arcos Carreteros para identificar la matrícula del automotor presuntamente involucrado, y mediante el seguimiento con cámaras de infraestructura estatal se observó la unidad robada siendo remolcada por una camioneta sobre vialidades de Toluca y Zinacantepec. El seguimiento mediante Arcos Carreteros y cámaras de videovigilancia permitió ubicar el vehículo probablemente relacionado con el ilícito.

Con la información obtenida se emitió una ficha de robo para la localización del vehículo y de las personas posiblemente relacionadas, estableciendo rutas de desplazamiento y patrones de movilidad. Policías estatales localizaron el objetivo y el remolque con reporte de robo, y al solicitar a los tripulantes detenerse para una inspección, ambos intentaron retirarse pero fueron alcanzados. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con la unidad asegurada para determinar su situación jurídica.

Durante la actuación policial, aparentemente León «N», de 22 años, y Víctor «N», de 25 años, ofrecieron dinero a los elementos para evitar la acción de la autoridad, conducta por la que también fueron puestos a disposición. Los dos detenidos y la camioneta asegurada fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público competente, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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