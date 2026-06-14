SSEM detiene en Chalco a dos personas por circulación de billetes falsos por 10 mil pesos

Derivado de las acciones permanentes de vigilancia y prevención implementadas por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), elementos estatales detuvieron a un hombre y una mujer por su probable participación en delitos relacionados con la utilización de moneda presuntamente falsificada. Los hechos ocurrieron mientras policías estatales realizaban patrullajes preventivos cuando recibieron un reporte sobre dos personas que aparentemente efectuaban pagos con billetes falsos en un establecimiento comercial ubicado en la colonia San Sebastián, en Chalco.

Les aseguran 20 billetes de 500 pesos, con un valor nominal total de 10 mil pesos, presuntamente apócrifos. (Foto: SSEM)

Al arribar al sitio, los uniformados hicieron contacto con el denunciante, quien señaló que momentos antes un hombre y una mujer realizaron compras y entregaron, por separado, billetes de 500 pesos que probablemente no eran auténticos. Conforme a los protocolos de actuación y con estricto respeto a los derechos humanos, los oficiales localizaron a las personas señaladas y, tras identificarse, solicitaron autorización para realizar una inspección preventiva, a la que ambos accedieron de manera voluntaria.

Durante la revisión, les fueron localizados 20 billetes de la denominación de 500 pesos, con un valor nominal total de 10 mil pesos, motivo por el cual fueron detenidos por su posible responsabilidad en el delito de falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito. Los detenidos, identificados como Juan “N”, de 18 años, y Josefina “N”, de 35 años, junto con el numerario asegurado, fueron trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público con sede en Chalco, donde se determinará su situación jurídica.

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