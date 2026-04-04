SSEM detiene en Cuautitlán Izcalli a dos hombres por robo de cable de telecomunicaciones

Derivado de una alerta vía radio, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos sujetos como probables responsables del delito de robo de cable de telecomunicaciones en el municipio de Cuautitlán Izcalli. A los implicados se les aseguraron diversas herramientas de corte y varios metros de cable propiedad de una empresa de telefonía.

Los individuos fueron sorprendidos dentro de un túnel cuando posiblemente efectuaban el hurto. (Foto: SSEM)

Elementos de la dependencia estatal, quienes realizaban patrullajes preventivos emanados de las Mesas de Paz, recibieron un reporte sobre la presencia de al menos dos individuos que sustraían cable telefónico en un registro de la colonia Zona Industrial Xhala.

Conforme al protocolo de actuación, los uniformados acudieron al sitio y localizaron a dos hombres dentro de un registro subterráneo. Tras realizar una inspección, los policías aseguraron una pinza de corte tipo cizalla, un arco de corte, un cincel y un martillo, así como tres tramos de cable de aproximadamente 15 metros cada uno (totalizando 45 metros), presuntamente sustraídos de la red de la empresa de telefonía.

Luego de informar el hecho ilícito, los policías detuvieron a Diego “N”, de 34 años, y José “N”, de 27 años. Después de hacerles saber los derechos que la ley otorga, los detenidos, junto con las herramientas y el material recuperado, fueron trasladados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

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