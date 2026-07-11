SSEM detiene en Ecatepec a un hombre con 19 bolsas de aparente marihuana

Como resultado de las acciones operativas implementadas para prevenir e inhibir la comisión de actos delictivos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por su probable participación en un hecho con apariencia de delitos contra la salud en el municipio de Ecatepec. La intervención derivó de un reporte emitido a través de los grupos de coordinación interinstitucional sobre una persona posiblemente relacionada con actividades ilícitas en la colonia Ciudad Oriente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido está relacionado con otras actividades ilícitas en la zona. (Foto: SSEM)

En atención al alertamiento, policías estatales acudieron al sitio y, conforme al análisis conductual, observaron a una persona que generó una sospecha objetiva razonada. Bajo los protocolos de actuación, realizaron una inspección preventiva en la que localizaron entre las pertenencias del individuo 19 bolsas que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana. Durante la inspección preventiva, policías estatales aseguraron 19 bolsas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, mismas que fueron embaladas como indicios para la investigación.

Por estos hechos, los uniformados detuvieron a José «N», de 27 años, a quien le informaron el motivo de su detención y los derechos que le confieren la Constitución y las leyes. Posteriormente, junto con los indicios asegurados, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público competente, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

La SSEM mantiene operativos permanentes en el municipio de Ecatepec para combatir los delitos contra la salud y garantizar la seguridad de la población. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido está relacionado con otras actividades ilícitas en la zona.

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