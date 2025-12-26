SSEM emite más de 57 mil infracciones tras reglamento de tránsito

Con el objetivo de salvar vidas y prevenir accidentes, a un mes de que entró en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito de la entidad, el pasado 25 de noviembre, se han generado un total de 57 mil 320 multas.

A través de los dispositivos HandHeld se generaron más de mil 700 multas.

Las policías de tránsito pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) quienes son las únicas que tienen la facultad para levantar las sanciones en vías primarias de la entidad, con los dispositivos HandHeld que portan emitieron un total de mil 759 sanciones.

En tanto, a través del sistema de cámaras, en el carril confinado del Mexibús se registraron 55,561 infracciones.

Cabe destacar que la Línea de Infracción Transparente 800 900 3300 que está destinada para que la población reciba orientación, solucione dudas o reporte actos de corrupción referentes a las infracciones de tránsito y que opera los 365 días del año, las 24 horas del día, atendió tres mil 20 llamadas.

Con estas acciones la dependencia trabaja diariamente para mantener el orden vial y aplicar las sanciones correspondientes a quienes pongan en riesgo la integridad otras personas, a fin de garantizar una movilidad segura.

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