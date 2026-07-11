SSEM inicia investigación sobre supuestas agresiones a ciudadano en Chalco

En atención a una denuncia ciudadana acerca del incidente en el que posiblemente una persona recibió agresiones por parte de un elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), se informa que esta dependencia ya ha iniciado las averiguaciones correspondientes.

Se espera que en los próximos días se emitan más detalles sobre el avance de la investigación. (Foto: Especial)

La SSEM emitió las medidas precautorias para la investigación, para lo cual la parte afectada deberá comparecer para ratificar su denuncia de manera presencial y presentar las videograbaciones enviadas a través del WhatsApp institucional para integrarlas al expediente en curso.

Lo anterior luego de recibir una llamada telefónica por parte del supuesto afectado, quien refirió que al circular en su vehículo en el Circuito Exterior Mexiquense y arribar a la Caseta T-04 en el municipio de Chalco, observó a policías estatales que realizaban una revisión a otro conductor, y al acercarse para conocer la situación comenzó a recibir agresiones por parte de uno de los uniformados.

La SSEM reitera su compromiso con la protección y bienestar de la población, así como con la aplicación irrestricta de la ley para prevenir y sancionar cualquier conducta que vulnere la integridad de las y los habitantes del territorio mexiquense, así como de quien circule por la entidad.

La dependencia mantiene canales abiertos de comunicación para atender cualquier denuncia ciudadana y garantizar que los procedimientos se lleven a cabo con transparencia y apego a la ley. Se espera que en los próximos días se emitan más detalles sobre el avance de la investigación.

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