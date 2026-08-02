SSEM pide evitar zonas restringidas en parques nacionales y fortalece vigilancia de Alta Montaña

Ante el incremento de visitantes durante este periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fortalece las acciones de vigilancia, orientación y auxilio en los Parques Nacionales Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Sierra de Guadalupe con el propósito de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de quienes acuden a estas Áreas Naturales Protegidas.

Respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades contribuye a proteger la vida de excursionistas y sus familias. (Foto: SSEM)

A través de la compañía de Alta Montaña y Agreste, la dependencia realiza recorridos preventivos en senderos, caminos y puntos de acceso, además de brindar información a excursionistas y turistas. La Policía de Alta Montaña y Agreste mantiene recorridos permanentes para orientar a visitantes y prevenir accidentes en áreas de riesgo.

La SSEM recuerda que el acceso a determinadas zonas de estos parques permanece restringido debido a la actividad volcánica y a las condiciones naturales del terreno, por lo que ingresar a estos espacios representa un riesgo para la integridad física de las personas y puede derivar en sanciones conforme a la normatividad vigente. Las zonas de alta montaña restringidas deben evitarse para proteger la vida de excursionistas y sus familias, respetando la señalización y las indicaciones de las autoridades.

Entre las principales recomendaciones se encuentran respetar la señalización instalada por las autoridades, no rebasar los perímetros de seguridad, no acceder con vehículos que no son aptos para el terreno, atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia y guardaparques, mantenerse informado sobre el Semáforo de Alerta Volcánica en redes sociales y medios oficiales, y evitar realizar recorridos sin la preparación o el equipo adecuado.

Asimismo, la dependencia exhorta a madres, padres y tutores a mantener una supervisión permanente de niñas, niños y adolescentes durante las visitas a zonas naturales, con el fin de prevenir extravíos o situaciones que comprometan su seguridad. La SSEM reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de prevención y proximidad social para que las familias disfruten de los espacios naturales de manera responsable, promoviendo una cultura de autocuidado y respeto por las medidas de protección establecidas por las autoridades.

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