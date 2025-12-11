SSEM realiza jornada de regularización del estado civil de reos en el CPRS Juan Fernández Albarrán

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, llevó a cabo una jornada de Regularización del Estado Civil de Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) Juan Fernández Albarrán, donde 15 personas participaron en trámites relacionados con matrimonio, tres en registro de nacimiento y tres reconocimientos de paternidad.

Durante una ceremonia oficial efectuada en el patio central del Centro de Prevención y Reinserción Social, se llevaron a cabo 15 solicitudes de matrimonio, tres trámites de registro de nacimiento y tres reconocimientos de paternidad (Foto: Especial).

Autoridades del Registro Civil de Tlalnepantla encabezaron este acto protocolario en una de las áreas de esparcimiento del penal. De los 15 matrimonios realizados 13 fueron hombres que se encuentran recluidos, un enlace más donde ambas personas están recluidas y uno donde la novia es la interna, quienes tras realizar la solicitud formalizaron su situación civil en tanto al matrimonio, conforme a la normatividad vigente.

El Director del CPRS, Javier Santos Plata Herrera, aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de la reinserción social, al brindar herramientas que fortalezcan los lazos familiares y contribuyan al desarrollo emocional de las PPL; en este sentido, indicó que la regularización del estado civil es un paso esencial para fomentar estabilidad y responsabilidad dentro y fuera del Centro.

“El concepto de reinserción es el proceso de reintegrar a una persona a la sociedad dotándola de herramientas y oportunidades para que retome una vida plena, productiva y digna, implicando un acompañamiento en áreas como la educación, capacitación y vinculación laboral”, expresó.

Para concluir, se llevó a cabo una convivencia en la que se realizaron actividades recreativas, además de la participación de los grupos musicales conformados por PPL para amenizar la jornada, donde los nuevos matrimonios y sus familias compartieron alimentos y celebraron este paso significativo en su situación civil.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de México por medio de la SSEM, cumple con el objetivo del Plan de Desarrollo Estatal 2023 – 2029, eje transversal Construcción de la Paz y Seguridad, Acceso a la Justicia y Sistema Penitenciario, para tener una correcta y justa reinserción social.

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