SSEM refuerza seguridad ante peregrinaciones por el Día de la Virgen de Guadalupe

Ante la inminente llegada del 12 de diciembre, fecha central de las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que ha fortalecido la vigilancia en las principales rutas y puntos de congregación religiosa.

(Foto: Especial).

El titular de la SSEM, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó que los operativos de seguridad se encuentran activos desde la semana pasada, operando bajo una coordinación con la Guardia Nacional. La finalidad de esta colaboración es resguardar la integridad física de los miles de peregrinos que recorren la entidad.

La estrategia de seguridad se concentra especialmente en los centros de culto de alta afluencia dentro del territorio mexiquense. Entre los sitios emblemáticos que son objeto de vigilancia reforzada se encuentran:

La iglesia de Gualupita, en Santiago Tianguistenco .

. La imagen monumental de la virgen de Guadalupe ubicada en la comunidad de Ocuilan , en las inmediaciones del Santuario de Chalma.

, en las inmediaciones del Santuario de Chalma. Y El Templo de San Juan Diego.

Las acciones de los cuerpos de seguridad se centran en el mantenimiento del orden, la prevención de incidentes y la asistencia a los peregrinos. El despliegue de personal abarca tanto las vías carreteras utilizadas por los fieles como las áreas adyacentes a estos recintos religiosos.

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