SSEM resguarda a feligreses con Operativo “Guadalupano 2025” 

Con el objetivo de preservar la paz y proteger de la población que participe en las celebraciones religiosas con motivo de la Virgen de Guadalupe y de quienes se dirigen hacia la Basílica de Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) despliega el operativo “Guadalupano 2025”, hasta el 13 de diciembre, fecha estimada de retorno a su lugar de origen.

Las acciones operativas se aplican en 901 templos, más de 200 misas de alta concentración y 72 peregrinaciones.

Con un estado de fuerza de mil 972 policías estatales 470 unidades, 16 binomios caninos y 30 equinos, se resguardará a las personas que acuden a 901 templos religiosos, 248 misas de concentración masiva y 72 peregrinaciones en las cuales se espera una afluencia aproximada de un millón 615 mil 630 personas.

Para el resguardo y protección de las y los asistentes, se aplican cordones de seguridad, vigilancia fija, mediante recorridos y con el monitoreo de cámaras de videovigilancia de los Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la entidad.

De igual manera, en las inmediaciones de las iglesias de gran recurrencia se dispone de dispositivos viales y cortes de circulación por parte de la Policía de Tránsito, que se refuerzan acciones de proximidad que incluyen patrullajes motorizados, pie tierra con el apoyo de semovientes a fin de evitar alteraciones al orden público, robo de vehículos, al interior de estos y a transeúnte.

La SSEM solicita que ante cualquier eventualidad se acerquen a las y los elementos, a fin de que puedan brindarles apoyo.

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