SSEM resguarda predio y dos vehículos con reporte de robo en La Paz

A través de una llamada al Número Nacional de Emergencias 9-1-1, operadores del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) atendieron una denuncia ciudadana sobre el despojo de un automóvil en la colonia Villa San Agustín Atlapulco, en Chimalhuacán. Tras el análisis videográfico, monitoristas del C5 identificaron el automotor e iniciaron un rastreo que permitió establecer la zona donde posiblemente se ocultaba la unidad, por lo que alertaron a los uniformados estatales en campo.

Los efectivos se trasladaron a la Agencia del Ministerio Público para realizar la denuncia de hechos correspondiente y dar continuidad a las indagatorias. (Foto: SSEM)

Efectivos de la corporación adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) implementaron un despliegue de búsqueda en apego a las acciones instruidas en las Mesas de Paz. Al circular por calles de la colonia Bosques de la Magdalena, en el municipio de La Paz, observaron un predio con el zaguán abierto y, en el interior, un vehículo que presentaba un avanzado estado de desvalijamiento.

Luego de llevar a cabo una inspección visual, detectaron dos placas de identificación correspondientes a dos unidades. Al ingresar los datos en las plataformas institucionales, confirmaron que ambos vehículos contaban con reporte de robo vigente. En el sitio no se localizó a ninguna persona, por lo que los uniformados procedieron al resguardo del inmueble y de las unidades localizadas.

Los efectivos se trasladaron a la Agencia del Ministerio Público para realizar la denuncia de hechos correspondiente y dar continuidad a las indagatorias. El inmueble quedó bajo el resguardo de oficiales de la dependencia, mientras las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para determinar el origen de las unidades y deslindar responsabilidades.

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