SSEM y Guardia Nacional detienen a cinco probables implicados en robo de hidrocarburo

Como resultado de la coordinación interinstitucional para combatir los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a cinco hombres, probables responsables de un hecho con apariencia de delito, en el municipio de Huehuetoca.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la FGR para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones. (Foto: SSEM)

Tras atender un reporte sobre la posible existencia de una toma clandestina ubicada en la colonia Ex Hacienda de Jalpa, a un costado de las vías férreas, los efectivos localizaron una excavación con indicios de manipulación ilegal de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como diversas unidades y equipo presuntamente utilizado para la extracción ilícita de combustible. La coordinación interinstitucional permitió detener a cinco probables implicados en robo de hidrocarburo en Huehuetoca.

Al percatarse de la presencia policial, los probables responsables intentaron huir a bordo de un vehículo, lo que generó una sospecha objetiva razonada; mediante una intervención oportuna fueron alcanzados y detenidos metros adelante. Durante la intervención fue localizada una presunta toma clandestina de ductos de Pemex, así como equipo utilizado para la extracción ilícita de combustible.

Carlos «N», de 20 años; Juan «N», de 38 años; David «N», de 40 años; Sergio «N», de 38 años; y Eduardo «N», de 31 años, fueron informados sobre los derechos que la ley otorga a su favor y junto con los indicios fueron trasladados ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en el Edomex, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La SSEM y la Guardia Nacional mantienen operativos conjuntos para combatir el robo de hidrocarburos en el Estado de México, reforzando la seguridad en zonas donde se han detectado tomas clandestinas y actividades ilícitas relacionadas con la extracción ilegal de combustible. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a posibles cómplices y desmantelar redes dedicadas a este delito.

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