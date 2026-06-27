SSEM y Policía de Texcoco recuperan mercancía valuada en 2 mdp

En el desarrollo de acciones del Mando Unificado Zona Oriente, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía de Texcoco detuvieron a nueve personas por los probables delitos de robo de mercancía al interior de una bodega y secuestro exprés. Los uniformados recibieron una alerta sobre varios hombres que ingresaron a una bodega en la colonia Nezahualcóyotl, en Texcoco, y sustraían mercancía proveniente de China, por lo que se trasladaron al sitio del posible incidente.

La mercancía recuperada y las unidades aseguradas quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones. (Foto: SSEM)

Al arribar, observaron a los hombres cargando cuatro unidades motoras con diversa mercancía al parecer sustraída del inmueble. Al verse sorprendidos por las fuerzas del orden, intentaron huir del sitio sin lograr su cometido. En el interior de la bodega, los oficiales encontraron a una persona que dijo ser el guardia de seguridad privada, de aproximadamente 50 años, quien se encontraba maniatado y señaló a los nueve sujetos como los autores del hecho.

Acorde a los protocolos de actuación, se detuvo en el lugar a Daniel «N», de 40 años; Omar «N», de 37 años; Luis «N», de 32 años; Francisco «N», de 60 años; Óscar «N», de 29 años; Óscar «N», de 46 años; Marco «N», de 39 años; Kevin «N», de 21 años; y Moisés «N», de 45 años. Los detenidos maniataron al guardia de seguridad de la bodega para luego sustraer la mercancía y subirla en las cuatro unidades de carga.

Luego de la lectura de sus derechos, los detenidos fueron trasladados ante la autoridad competente, donde se definirá su situación jurídica. Asimismo, se aseguraron cuatro tractocamiones, tres de color blanco y uno rojo, donde habían acomodado la mercancía presumiblemente hurtada, valuada en aproximadamente 2 millones de pesos. La mercancía recuperada y las unidades aseguradas quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

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