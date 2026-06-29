SSEM y Policía Municipal detienen a dos menores por portación de armas de fuego en Tultitlán

Como resultado de despliegues estratégicos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal detuvieron a dos menores de edad por su probable participación en un hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego en el municipio de Tultitlán. Los hechos sucedieron cuando las fuerzas de seguridad efectuaban patrullajes de vigilancia como parte del Mando Unificado Zona Oriente y al circular sobre calles de la colonia Tercera Sección Unidad Morelos identificaron a dos individuos que tripulaban una motocicleta.

Los implicados podrían estar vinculados con el delito de robo con violencia a negocio en el municipio de Tultepec, donde un hombre resultó lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego. (Foto: SSEM)

Los sujetos, al notar la presencia policial, descendieron del vehículo para emprender la huida a pie, lo que generó una sospecha objetiva razonada. Tras una persecución que culminó metros adelante, los uniformados solicitaron una revisión física y hallaron entre sus pertenencias dos armas de fuego: una escuadra calibre 380 milímetros y un revólver calibre 22 milímetros, además de varios cartuchos útiles. Los menores circulaban en una motocicleta y, al notar la presencia policial, tomaron una actitud evasiva intentando huir corriendo.

Asimismo, se consultaron los datos de identificación vehicular de la unidad, la cual arrojó un reporte de robo vigente. Luego de informarles que portar armamento sin el permiso correspondiente y tripular un vehículo con reporte de robo constituyen delitos, los oficiales detuvieron a los dos menores de edad. En la acción los oficiales decomisaron dos armas de fuego, una escuadra y un revólver, junto con varios cartuchos útiles.

Los implicados podrían estar vinculados con el delito de robo con violencia a negocio en el municipio de Tultepec, donde un hombre resultó lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego. Después de hacerles saber los derechos que la ley otorga y con estricto apego al debido proceso, al principio de presunción de inocencia y garantizando la obtención de datos de prueba sin vulnerar sus derechos humanos, los menores de edad y los objetos asegurados fueron trasladados y presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

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