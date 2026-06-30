Sube canasta básica; Edomex impulsa capacitación, promueven “Ruta 202”

1.⁠ ⁠El costo de la canasta básica en Toluca subió un 1.43 por ciento durante junio, alcanzando los 3 mil 550 pesos debido al alza estacional en carnes y verduras. El aumento en el primer semestre del año fue de 4.4 por ciento.

2.⁠ ⁠La Secretaría de Desarrollo Económico avanza en el proceso de capacitación de productores de muñecos de peluche en el municipio de Xonacatlán, en un ejercicio que busca profesionalizarlos, abrir canales de comercialización a través de plataformas digitales o como proveedores de grandes cadenas comerciales, pero basados en el principio de ayudarlos a incorporarse a la formalidad.

3.⁠ ⁠Arrancó la consulta nacional en 18 mil comunidades indígenas y afromexicanas para reglamentar su derecho constitucional, impulsando además la regularización agraria y la reactivación de asambleas ejidales en el país.

4.⁠ ⁠La Cámara Nacional del Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en el Estado de México, presento el proyecto turístico, gastronómico y comercial «Ruta 202», una iniciativa que nace para impulsar el turismo, fortalecer la economía local y proyectar la riqueza gastronómica, artesanal, cultural y productiva de esta región del Estado de México.

5.⁠ ⁠Juan José Mora Remedios se incorporó al Partido Verde Ecologista del Estado de México para fortalecer la estructura del partido en Temoaya. El dirigente estatal, Pepe Couttolenc, aseguró que el PVEM respetará la decisión de sus municipios sobre mantener o no la alianza con Morena y el PT rumbo al proceso electoral de 2027.

6.⁠ ⁠El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) rechazó que la investigación sobre el presunto desvío de 40 millones de pesos en Tenancingo responda a intereses políticos.

7.⁠ ⁠La Contraloría del Poder Legislativo del estado de México investiga al alcalde de Metepec, Fernando Flores Vilchis, tras el incidente en el club deportivo La Asunción, donde ingresó acompañado de personal armado y patrullas. Aunque inicialmente el edil argumentó que intervino para mediar en una riña entre particulares, posteriormente reconoció que se trató de un altercado meramente familiar.

8.⁠ ⁠Un grupo de transportistas de la organización Tamexun bloqueó la caseta de Tepotzotlán sobre la autopista México-Querétaro. Exigen a las autoridades un alto a la extorsión, lo que ha provocado largas filas y retrasos en la circulación.

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