Amagan con subir pasaje sin permiso

Transportistas del Estado de México han colocado advertencias en sus unidades anunciando un aumento de dos pesos en el costo del pasaje a partir de este miércoles 1 de octubre.

De confirmarse, la tarifa mínima pasaría de 12 a 14 pesos, una decisión que se toma de forma unilateral sin un anuncio oficial del gobierno estatal.

Este aviso se presenta en un contexto en el que el gremio transportista había solicitado formalmente un incremento de tarifa hasta los 16 pesos. En respuesta a esa petición, las autoridades estatales, a través del Instituto del Transporte, habían indicado que realizarían un estudio para evaluar la viabilidad de la propuesta.

Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado sobre los resultados de dicho estudio ni ha autorizado el aumento, lo que genera incertidumbre entre los usuarios que verán incrementado el costo de su movilidad.

