Subsidios, reemplacamiento y presión económica, en la agenda de este lunes

1. El gobierno del estado de México otorgará en 2026 un subsidio al pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como diversos beneficios fiscales, de acuerdo con un acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno. La medida busca facilitar la regularización fiscal, actualizar el padrón vehicular y fortalecer la seguridad pública.

2. El gobierno del estado de México emitió la Regla de Carácter General mediante la cual se establece el calendario para la renovación de placas de circulación correspondiente al ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de mantener un padrón vehicular actualizado, confiable y que contribuya al fortalecimiento de la seguridad pública.

3. Para el sector empresarial, la comunidad requiere que haya un manejo más efectivo y controlado de las manifestaciones y bloqueos que se han presentado a lo largo de los últimos meses en territorio nacional.

4. La cena navideña es una de las tradiciones familiares más arraigadas en nuestro país y un gasto irrenunciable para millones de familias, este año con un incremento en costos de hasta el 17%, las familias tendrán en promedio una inversión de 1100 pesos por cada uno de los integrantes de la familia.

5. Uno de los mejores obsequios que una persona puede darse en este fin de año, es una planeación financiera mucho más eficiente que les permita atender cualquier imprevisto en ingresos y ahorro para el futuro.

6. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estará listo para su uso en el primer trimestre de 2026, tras realizar el primer recorrido de prueba por este nuevo sistema ferroviario.

7. El gobierno municipal de Toluca informó que, por tiempo limitado hasta el 31 de diciembre de 2025, se mantienen vigentes diversos beneficios y descuentos en los pagos de servicios de suministro y saneamiento de agua.

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