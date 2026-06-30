Suma Pepe Couttolenc a Juan José Mora, excandidato a la Presidencia Municipal de Temoaya

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, dio la bienvenida a Juan José Mora Remedios, excandidato a la Presidencia Municipal de Temoaya, y afirmó que su incorporación permitirá fortalecer el proyecto en ese municipio y en el estado de México.

La incorporación de Juan José Mora se suma a la ruta de crecimiento que el Partido Verde ha venido construyendo en el estado de México con perfiles que conocen sus comunidades, trabajan en territorio y mantienen cercanía con las y los mexiquenses (Foto: Especial).

Couttolenc destacó que Mora Remedios cuenta con más de 20 años de trayectoria política. También recordó que fue secretario del Ayuntamiento, consejero político estatal y dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y consultor en planeación pública en materia ambiental y desarrollo urbano.

Juan José Mora agradeció la confianza de Pepe Couttolenc y afirmó que se suma al Verde con el compromiso de trabajar cerca de la gente, construir acuerdos y dar resultados. «Chamba mata grilla», expresó al asegurar que el trabajo será la mejor forma de responder a la confianza de la ciudadanía.

La adhesión fue respaldada por Héctor García González, secretario de Organización del Partido Verde Estado de México; Edgardo Rebollar, regidor del Ayuntamiento de Toluca; Felipe Pérez Gallardo, delegado especial; así como cuatro exregidores, un exsíndico y decenas de liderazgos de Temoaya, quienes acompañaron esta nueva etapa en el municipio.

La incorporación de Juan José Mora se suma a la ruta de crecimiento que el Partido Verde ha venido construyendo en el estado de México con perfiles que conocen sus comunidades, trabajan en territorio y mantienen cercanía con las y los mexiquenses. Bajo el liderazgo de Pepe Couttolenc, el partido continúa sumando a mujeres y hombres comprometidos con dar resultados desde sus municipios.

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