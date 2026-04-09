Despiden a 26 policías municipales de Toluca; no hay tolerancia: alcalde

Hasta el momento, un total de 26 elementos de la policía municipal de Toluca han sido separados de su cargo. De acuerdo con el desglose oficial, cinco policías han sido dados de baja definitiva y 21 más enfrentan una separación por procedimientos administrativos, derivado de diversas faltas y el incumplimiento en los exámenes de control y confianza. Así lo informó el presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida.

Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal (Foto: Sonis Vilchis).

Durante la conferencia «La Toluqueña», el alcalde aseguró que en la policía de Toluca prevalece la disciplina y la firmeza, rechazando que exista descontrol tras la reciente vinculación a proceso de un elemento relacionado con delitos de secuestro y extorsión.

Moreno Bastida subrayó que no se solaparán conductas indebidas y que cualquier integrante de la “tropa” que se aparte de la legalidad o colabore con grupos criminales será removido de sus funciones de manera inmediata.

Respecto al caso del oficial detenido, se dio a conocer que las autoridades municipales tenían conocimiento de las investigaciones desde hace tres meses mediante el «Operativo Valquiria». El mandatario advirtió que las indagatorias continúan y es posible que se registren más detenciones, pues diversos elementos permanecen bajo investigación. «No tengo ningún problema en que se detenga a los malos elementos, pero también estoy obligado a defender las buenas actuaciones», puntualizó el edil.

Finalmente, en el ámbito de la seguridad metropolitana, se destacó la coordinación con municipios vecinos como Metepec para combatir delitos cometidos en motocicletas. A través de mesas de trabajo regionales, se mantienen operativos vigentes como «Casco Seguro», el cual consiste en la revisión de números de registro y estatus legal de las unidades para detectar vehículos robados, además de fomentar las medidas de protección para los conductores.

Comentarios

comentarios