Suman a Mariana y Mariano Ruiz al proyecto Verde en Tultitlán

Como parte de su crecimiento sostenido, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de México fortaleció su presencia territorial en Tultitlán con la adhesión de Mariana Vanessa Ruiz Ledesma, regidora del municipio, y de Mariano Ruiz Zubieta, ex director general del Registro Civil del Estado de México, dos perfiles con trayectoria en el servicio público y trabajo político en la región.

Con su incorporación, el PVEM contará con dos regidurías en Tultitlán, lo que fortalece su presencia institucional en el municipio (Foto: Especial).

Durante el anuncio, Mariana Ruiz explicó que su decisión de integrarse al Partido Verde responde a la coincidencia con una agenda enfocada en causas sociales y ambientales, así como en políticas públicas cercanas a la ciudadanía, particularmente en temas como seguridad, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la agenda ecológica en los municipios. Con su incorporación, el PVEM contará con dos regidurías en Tultitlán, lo que fortalece su presencia institucional en el municipio. Ruiz Ledesma cuenta con trayectoria legislativa y partidista, tras haberse desempeñado como diputada federal y dirigente del movimiento PRI-MX.

Por su parte, Mariano Ruiz destacó que su adhesión responde a una forma de hacer política desde el territorio, escuchando a la ciudadanía y convirtiendo sus demandas en acciones concretas. Subrayó que el Partido Verde se ha consolidado como una fuerza que impulsa iniciativas en temas como medio ambiente, salud mental, seguridad y bienestar de las familias. Ruiz Zubieta ha ocupado responsabilidades institucionales y electorales en el Estado de México, entre ellas la Dirección General del Registro Civil y tareas de organización política en diversas entidades del país.

El anuncio fue arropado por liderazgos municipales y por la estructura del partido en Tultitlán. En el presidium participaron José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del PVEM; Héctor García, secretario de Organización; Mauricio Bárcenas Cedillo, regidor del municipio; Efraín Rábago Báez, ex regidor Verde en el pasado trienio; y Jessica Villamil Trujillo, suplente de Rábago, así como los cuadros que formalizaron su adhesión al partido.

Asimismo, el encuentro contó con la presencia de figuras políticas como Erasto Martínez y Adrián Fuentes, quienes acudieron para respaldar esta suma que fortalece el proyecto Verde en el municipio.

Durante su intervención, los nuevos integrantes reconocieron el liderazgo del dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, y destacaron también el trabajo político del diputado federal Eruviel Ávila Villegas.

Al dar la bienvenida a los nuevos cuadros, Couttolenc Buentello afirmó que la adhesión de Mariana y Mariano Ruiz fortalece al Partido Verde en Tultitlán y contribuye al crecimiento que el instituto político ha venido consolidando a nivel municipal, estatal y nacional.

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