Suman más de 70 mil motociclistas certificados en Edomex

Para avalar que quienes conducen motocicletas cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para una conducción segura, el gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, suma 70 mil 423 motociclistas certificados.

Desde el 7 de enero de 2025, la certificación es requisito para tramitar la licencia de conducir tipo “C” (Foto: Especial).

Desde el 7 de enero de 2025, la certificación de motociclistas se estableció como requisito indispensable para tramitar la licencia de conducir tipo “C”, correspondiente a este tipo de vehículos. El objetivo es prevenir hechos de tránsito y proteger la vida de motociclistas, peatones y usuarios de la vía pública.

Alejandro Palacios Estrada, Director del Registro de Licencias y Operadores de la Secretaría de Movilidad (Semov), explicó que el proceso de certificación evalúa que las y los conductores conozcan los componentes de la motocicleta, su estado físico-mecánico, las normas de tránsito aplicables y la importancia de utilizar casco certificado como elemento básico de protección.

El funcionario señaló que, a un año del inicio de este proceso, operan siete sedes fijas, ubicadas en Cuautitlán Izcalli, Metepec, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Chalco y Chimalhuacán; además el trámite se puede realizar en las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, coordinadas por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, así como en módulos itinerantes de la propia Semov.

Palacios Estrada reiteró que el proceso lo realizan empresas acreditadas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) y tiene un costo de 460 pesos, independiente al trámite de la licencia de conducir tipo “C”.

Las personas interesadas pueden agendar su cita a través del sitio web motociclistas.movimex.gob.mx/, para acudir a cualquiera de los módulos fijos. También pueden consultar fechas y ubicaciones de los módulos itinerantes en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad y en el portal smovilidad.edomex.gob.mx/.

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