Supervisa CODHEM a elementos de Seguridad Pública por la marcha del 28s

El objetivo fue garantizar el derecho a la libre manifestación y la libertad de expresión de los contingentes que participan en dicha marcha (Foto: Especial).

Cabe señalar que el personal de la CODHEM acompañó los recorridos por las calles de Toluca, a fin de constatar que la jornada transcurriera con total respeto a los Derechos Humanos y reiterar así el compromiso de la CODHEM por el respeto a la dignidad de todas las personas y sus causas.

La CODHEM supervisó a elementos de seguridad durante la marcha del 28S para garantizar derechos humanos y libre manifestación (Foto: Especial).

