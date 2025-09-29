Supervisa CODHEM a elementos de Seguridad Pública por la marcha del 28s

Este domingo personas servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), verificaron que las y los más de 800 elementos de seguridad pública estatal y municipal desplegados con motivo de la marcha por el 28S, Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Accesible, realizada en la capital mexiquense, no porten objetos que pongan en riesgo la integridad de las personas manifestantes.

El objetivo fue garantizar el derecho a la libre manifestación y la libertad de expresión de los contingentes que participan en dicha marcha (Foto: Especial).

Cabe señalar que el personal de la CODHEM acompañó los recorridos por las calles de Toluca, a fin de constatar que la jornada transcurriera con total respeto a los Derechos Humanos y reiterar así el compromiso de la CODHEM por el respeto a la dignidad de todas las personas y sus causas.

La CODHEM supervisó a elementos de seguridad durante la marcha del 28S para garantizar derechos humanos y libre manifestación (Foto: Especial).

