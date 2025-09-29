Supervisa CODHEM a elementos de Seguridad Pública por la marcha del 28s

Este domingo personas servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), verificaron que las y los más de 800 elementos de seguridad pública estatal y municipal desplegados con motivo de la marcha por el 28S, Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Accesible, realizada en la capital mexiquense, no porten objetos que pongan en riesgo la integridad de las personas manifestantes.
Cabe señalar que el personal de la CODHEM acompañó los recorridos por las calles de Toluca, a fin de constatar que la jornada transcurriera con total respeto a los Derechos Humanos y reiterar así el compromiso de la CODHEM por el respeto a la dignidad de todas las personas y sus causas.