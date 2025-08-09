Supervisa CODHEM a policías por marcha estatal LGBTTTIQNB+ en Toluca

La mañana de este sábado personas servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) verificaron que las y los policías de este municipio que se movilizarán con motivo de la Marcha Estatal LGBTTTIQNB+ en la capital del estado, no porten armas de fuego u objetos peligrosos.

CODHEM supervisa a policías para garantizar protesta segura en marcha LGBTTTIQNB+ de Toluca (Foto: Especial).

El objetivo de esta revisión es garantizar el derecho a la protesta y manifestación de quienes se movilizarán con motivo de esta marcha, y que ésta se desarrolle sin contratiempos.

Cabe señalar que personas servidoras públicas de la CODHEM acompañarán a las, les y los manifestantes durante las movilizaciones que se realicen en la capital mexiquense, verificando que la jornada transcurra con total respeto a los Derechos Humanos.

