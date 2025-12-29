Supervisa Ricardo Moreno rehabilitación de calle Isabel la Católica 

El alcalde Ricardo Moreno supervisó los avances en la rehabilitación de la calle Isabel la Católica, en el tramo que comprende las avenidas Miguel Hidalgo y Morelos, con esto el Gobierno de Toluca demuestra que la atención a la infraestructura no se detiene ni durante el periodo vacacional.

Más de 19 mil personas serán beneficiadas con esta renovación vial en la delegación San Sebastián.

Mientras gran parte de la población disfruta del descanso, las cuadrillas de la Dirección General de Obra Pública mantienen una actividad constante en diversas zonas del municipio para responder a la demanda ciudadana de vialidades dignas y movilidad eficiente.

Esta obra impacta de manera positiva en la vida de 19 mil 434 vecinos, quienes pronto disfrutarán de una superficie de rodamiento renovada, con calidad para llegar a sus destinos.

Los trabajos consistieron en el fresado y la posterior colocación de carpeta asfáltica sobre una extensión de mil 950.20 metros cuadrados, así como labores de precisión técnica que incluyeron la renivelación de tres rejillas pluviales, tres pozos de visita y tres rejillas tipo Irving, además del ajuste de dos cajas de válvulas para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios básicos bajo el asfalto.

Para concluir esta rehabilitación integral en sus 181 metros de longitud, el personal aplicó balizamiento en 362 metros lineales por ambos hombros de la vialidad.

Ricardo Moreno señaló que que el servicio público y la transformación de las delegaciones continúan paso a paso en cada rincón del municipio.

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