Suprema Corte avala bloqueo de cuentas ante sospechas de lavado de dinero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo por medio del cual permite a la Unidad de Inteligencia Financiera el bloqueo de cuentas bancarias ante sospechas fundadas de lavado de dinero., financiamiento de actos terroristas o el uso de recursos de procedencia ilícita.

(Foto: Especial)

Aparte esto es parte de las modificaciones que se han dado a la ley de amparo desde octubre de 2025 Se prohíbe a los jueces otorgar dinero a personas que hayan sido bloqueadas en sus cuentas en un proceso de investigación.

La dictaminación de la suprema corte da con esto herramientas a la unidad de inteligencia financiera, con lo que se busca evitar el que se vacía en cuentas en el proceso de investigación de actos presuntamente ilícitos y con esto tener pérdidas al erario.

La dictaminación será en medio de la investigación a una empresa presuntamente vinculada con un sobrino de “El Mayo Zambada” que pretendía recuperar un depósito de dos. un millones de pesos y 21 millones de dólares.

La autoridad determinó que esto no es un acto positivo en sí, sino una medida precautoria que permitirá a los involucrados procesos de prueba ante la unidad de inteligencia financiera para poder tener posteriormente acceso a sus recursos, si es que estos son obtenidos de manera legal

Comentarios

comentarios