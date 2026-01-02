Suspenden Contingencia Ambiental en Toluca y Tianguistenco

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informa la suspensión de acciones y medidas de la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica, quedando las correspondientes a la Fase Alerta por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

La mañana del 2 de enero las concentraciones de partículas disminuyeron, originando la desactivación de la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica (Foto: Especial).

Lo anterior, en virtud de que a las 8:00 horas se registraron valores máximos de 64 y 53 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de partículas PM2.5, en las estaciones de Almoloya de Juárez y Calimaya, ubicadas en los municipios del mismo nombre.

Para el día de hoy, se estima que existan condiciones meteorológicas en la atmósfera que permitirán una mejoría en la calidad del aire.

Cabe precisar que la Fase Alerta es meramente informativa para que la población conozca el estado de la calidad del aire y consideren las medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud, tales como: mantenerse en lugares cerrados, con ventanas y puertas cerradas para evitar molestias en ojos, garganta o nariz, y en caso de continuar con molestias se recomienda acudir al médico. Asimismo, en esta Fase queda suspendida la restricción vehicular por lo que el Hoy No Circula opera de manera regular.

Se exhorta a la población mexiquense a continuar con acciones que permitan la reducción de emisiones contaminantes, sobre todo evitar la quema de juegos pirotécnicos, leña, fogatas y llantas; disminuir el uso de automóvil, y tomar medidas para reducir la contaminación del aire, por parte de industrias, comercios, servicios y en el hogar.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se mantiene atenta a la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

No obstante, la dependencia estatal sugiere estar pendientes sobre la calidad del aire, así como del programa en https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire y http://proaire.edomex.gob.mx/bibliografia.

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