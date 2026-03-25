Tanto peca el que mata la vaca…

En noviembre del año pasado nos espantaron con el petate del muerto: entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del estado de México. Concretamente el día 25.

Y como, salvo contadas excepciones, no somos santos, todos los que manejamos un vehículo a motor nos pusimos en alerta inmediata. Entre asustados, alarmados y azorados, nos dimos a la tarea de ponernos en orden y conducir como gente decente.

A la vuelta de los meses, cuatro para ser precisos, en torno a la aplicación del reglamento de tránsito —nótense las irrespetuosas minúsculas— no ha pasado nada digno de ser relatado. 25 de marzo y todo sereno.

Las multas escalonadas, dependiendo del historial de infracciones, están perfectamente descritas en el documento… también están perfectamente inertes. Las infracciones inteligentes, con el uso de tecnología y cámaras han pasado al otro lado del espectro, gracias a que duermen el sueño de los justos. Las sanciones severas por invadir ciclovías o carriles exclusivos son tan severas, graves y duras que dan miedo, aunque nadie les hace caso.

Y de los motociclistas, ni hablar, porque una de las asignaturas más cacaraqueadas, fue el uso obligatorio de casco certificado, la prohibición de llevar a menores que no se pudieran sujetar solos y el uso correcto de los carriles. Creo que también el respeto al cupo máximo de pasajeros en las motocicletas. Ahí, la evidencias abundan, el reglamento de tránsito es letra muerta. No hace falta explorar en el particular, porque cualquiera con tres dedos de frente puede comprobar en todo momento y en todo lugar, el incumplimiento de la norma.

Lo que no se sabe es el por qué. ¿Por qué el reglamento de tránsito no se aplica o se aplica a discreción? ¿Será que les tiembla la mano o que no se quieren meter en camisa de once varas?

O porque como lo señalaron los funcionarios encargados de su aplicación hace ya cuatro meses, el cambio en el reglamento de tránsito tenía un enfoque social y educativo. Por tanto, se entiende que es un reglamento para que sepamos qué podemos hacer y qué debemos dejar de hacer. Con el asegún de que funciona al estilo de las llamadas a misa: el que quiere va y el que no… pues no.

Y la mayoría no va; no cumple, al fin que no hay castigo. En esta materia, durante décadas ya todo se lo hemos dejado a la buena voluntad de los conductores de automotores. Y aunque la gran mayoría cumple, no por temor al castigo sino como un acto de voluntad y contribución para vivir mejor, los que no cumplen se vuelven muy notorios.

Es decir, no les entra la letra. Básicamente porque el enfoque social y educativo del reglamento les viene guango. Pero como dice el viejo y conocido refrán: tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata.

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