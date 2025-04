¿Te gustan los videojuegos? No te pierdas el concierto Game Over Sinfónico en Toluca 

Para celebrar el Día del Niño, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México dará un concierto titulado ‘Game Over’, en el cual interpretará la música que ha marcado distintas generaciones a través de videojuegos.

Imagen: OSJUAEMex

Mario Bros. y The Legend of Zelda serán los dos videojuegos que la OSJUAEMex ha retomado para este concierto que tendrá como escenario Centro Tolzú. En entrevista para Así Sucede, Hilda Saquicoray, directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México, indicó que al tratarse de dos de los videojuegos más exitosos de las últimas décadas, el concierto es no sólo para los más jóvenes sino del público que ha crecido con ellos destacando la labor de los compositores encargados de musicalizar este tipo de dispositivos.

«Estamos hablando de dos generaciones y de dos propuestas muy interesantes porque Mario Bros pues pertenece como a los inicios, digamos, del videojuego;obviamente hay antecesores pero considero que es como de donde surge todo el interés tanto por los videojuegos como también por la música donde se da una particular atención. Y Zelda tiene la característica de que como es un cuento la música está tan bien compuesta que la verdad es un deleite escucharla», indicó.

La directora de la OSJUAEMex destacó la colaboración de la directora y fundadora de la Orquesta Filarmónica de El Salvador, Alejandra Funes Bustamante, por compartir la música que será interpretada en este concierto.

El espectáculo Game Over Sinfónico de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México será este sábado 26 de abril a las dos de la tarde en Centro Tolzú y la entrada será de forma gratuita.

