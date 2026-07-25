Tecnología infrarroja persiste en controles remotos por compatibilidad masiva y bajo costo

La tecnología infrarroja en controles remotos de televisión ha dominado el mercado desde la década de 1980, cuando se estableció como estándar industrial. Su trayectoria comenzó antes: el primer control remoto, Lazy Bones, fue presentado por Zenith Radio Corporation en 1950, aunque requería un cable largo para conectarse al televisor.

La persistencia del infrarrojo en controles remotos demuestra que, en tecnología, el estándar establecido puede tener tanta influencia como la innovación más reciente. (Foto: Especial)

En 1955 llegó el Flash-Matic, la primera solución verdaderamente inalámbrica, que utilizaba un haz de luz visible para enviar comandos a fotoceldas. Desde entonces, la tecnología infrarroja evolucionó hacia pulsos de luz invisible, consolidándose como la solución dominante durante más de cuatro décadas. La compatibilidad masiva y el bajo costo mantienen el estándar IR vigente, incluso con alternativas como Bluetooth disponibles.

Los controles remotos infrarrojos funcionan mediante el envío de pulsos de luz invisible a través de un LED que el receptor del televisor decodifica para ejecutar comandos. Esta arquitectura simple permite verificar el funcionamiento con un experimento básico: apuntar la cámara de un teléfono hacia el control remoto y presionar un botón revela el parpadeo del LED infrarrojo. A pesar de que muchos televisores modernos incluyen controles remotos habilitados para Bluetooth, que ofrecen funciones como control por voz y gestos aéreos, la tecnología infrarroja sigue presente en estos dispositivos como complemento, no como reemplazo. El infrarrojo sigue siendo el estándar dominante por su simplicidad y confiabilidad.

La persistencia del infrarrojo responde a factores económicos y de compatibilidad. El bajo costo de implementación, resultado de décadas de producción en masa, convierte a IR en la opción más accesible para fabricantes. Con una vasta cantidad de televisores, barras de sonido y equipos de entretenimiento diseñados en torno a este estándar, la compatibilidad se convierte en una fortaleza estratégica. Descartar una tecnología que se ha vuelto sinónimo de la experiencia televisiva generaría fricción en el mercado. La coexistencia de Bluetooth e infrarrojo refleja una decisión pragmática: mantener la funcionalidad heredada mientras se introducen capacidades avanzadas.

La adopción masiva crea inercia que trasciende la superioridad técnica. La compatibilidad retroactiva y el costo de transición frecuentemente prevalecen sobre la innovación pura. Comprender esta dinámica es relevante para evaluar ciclos de adopción tecnológica en otros segmentos, donde estándares consolidados pueden resistir presión disruptiva durante períodos prolongados. La persistencia del infrarrojo en controles remotos demuestra que, en tecnología, el estándar establecido puede tener tanta influencia como la innovación más reciente.

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