Tecnología Veterinaria: El Kit Digital que revoluciona la consulta

Los veterinarios son conscientes de la importancia que tiene la tecnología en el cumplimiento de sus labores como profesionales de la salud animal. Los consultorios modernos tienen una doble misión: por un lado, dar diagnósticos impecables y, al mismo tiempo, lograr una comunicación clara y educativa con el dueño de la mascota.

(Foto: Especial).

Es un equilibrio delicado, y por eso es necesario contar con herramientas que realmente ahorran tiempo y refuercen la confianza del cliente en lo que se prescribe. Y es aquí donde entra el Kit Digital MakaVet, el cual se presenta como una solución completa que está cambiando la forma en la que se gestiona cada consulta.

Para nadie es un secreto que la digitalización está transformando cada rincón del planeta, y la profesión de veterinario no se queda atrás. De hecho, las empresas de alimentos para mascotas más inteligentes están entendiendo que su papel va mucho más allá de fabricar croquetas, pues ahora son socios estratégicos para los profesionales de la salud animal. Maka, una marca de comida premium totalmente comprometida con la nutrición de primera y con la sostenibilidad, ha puesto este apoyo en el Kit Digital MakaVet. Este kit es un verdadero salto adelante porque brinda recursos que facilitan el trabajo diario, desde ese primer saludo al dueño hasta el seguimiento nutricional a largo plazo.

El kit MakaVet puede actuar como un asistente digital en el consultorio veterinario

Lo más valioso del Kit Digital MakaVet es su poder para modernizar la gestión de documentos y la forma de comunicación. Los veterinarios, a menudo tienen que hacer malabares entre la atención médica y el papeleo, por lo que este garantiza eficiencia. Además, incluye material educativo relevante, como eBooks especializados y fichas informativas, los cuales están listos para ser enviados al instante. Este contenido de alta calidad sirve de apoyo fundamental para sustentar por qué se recomienda cierto plan nutricional, dándole al dueño material confiable y profesional para que revise con calma en casa.

La funcionalidad de los códigos QR es, sin duda, un elemento muy innovador. Estos códigos permiten acceder al momento a más información online, demostraciones o detalles sobre los ingredientes y procesos de Maka. Cuando el cliente escanea un código, recibe información verificada al instante, lo que disipa cualquier duda y fortalece la confianza en la prescripción. Este nivel de transparencia tecnológica no solo ahorra minutos preciosos durante la consulta, sino que mejora la imagen que tienen los profesionales que utilizan lo último en tecnología para respaldar sus tratamientos.

Maka tiene un compromiso con la calidad de los productos que ofrece

Maka tiene una historia de calidad que la distingue. Al ser parte de PROAN, uno de los gigantes mundiales de la proteína animal, es bien sabido que sus alimentos se elaboran bajo un estándar de producción sumamente responsable. Pero su compromiso va más allá: tienen Chantli, un laboratorio dedicado a evaluar la digestión y los beneficios reales de sus dietas en animales rescatados.

Este nivel de responsabilidad y compromiso hace que sea más sencillo para los veterinarios el prescribir Maka, pues se está recomendando un alimento que tiene un fuerte sustento científico.

Pero no es todo, ya que el Kit Digital se conecta con beneficios directos para los veterinarios. Usar la herramienta MakaVet puede permitir el acceso directo al programa de lealtad Maka, creado para reconocer y recompensar a la comunidad veterinaria por la confianza y la valiosa labor que realizan. Esta combinación perfecta entre tecnología de punta, nutrición premium y un sistema de recompensas establece un modelo de colaboración sólido, demostrando que la tecnología es, hoy más que nunca, el mejor aliado para el futuro de la medicina veterinaria.

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