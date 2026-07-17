Temoaya anuncia su Feria Patronal 2026

Del 24 de julio al 9 de agosto, el municipio de Temoaya llevará a cabo su Feria Patronal 2026, un evento que concentrará actividades artísticas, culturales, muestras gastronómicas y una importante exposición artesanal destinada a festejar y preservar las tradiciones indígenas de la comunidad.

En conferencia de prensa, Castell Bermúdez, presidente del Sistema DIF Municipal, dio a conocer que se ha preparado una cartelera diversa para que los asistentes disfruten de la festividad en un entorno seguro. Entre los principales atractivos destacan los tradicionales bailes populares, la gastronomía local y, de manera especial, la exhibición y el trenzado en vivo de sus mundialmente famosos tapetes artesanales.

A lo largo de las dos semanas de celebración, se instalarán pabellones dedicados exclusivamente a la comercialización de piezas artesanales, donde los visitantes no solo podrán adquirir los productos, sino también atestiguar el proceso de elaboración de manos de los maestros artesanos.

El funcionario explicó que estas actividades permitirán detonar el desarrollo turístico y económico de Temoaya, posicionando al municipio ante visitantes de otras entidades federativas. Esta proyección, apuntó, generará una importante derrama económica que servirá como base para una serie de eventos adicionales que se prolongarán durante los meses subsecuentes.

Garantizan orden en el evento: Para salvaguardar la integridad de los turistas locales y nacionales, las autoridades municipales confirmaron que se mantiene una estrecha coordinación con corporaciones de seguridad estatales y federales, así como un esquema de vigilancia conjunta con los municipios vecinos de la región a lo largo de todos los días de la feria

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