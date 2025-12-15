Temperatura fresca este lunes en el valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció este viernes con temperatura de 6 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 3 grados. Esperemos un día con cielo de medio nublado a nublado con clima templado.

La temperatura máxima será de 17 grados este lunes, tendremos vientos del noreste con velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias en el valle de Toluca es menor a 10 por ciento.

En Toluca habrá cielo medio nublado (Foto: SMN).



Para el estado de México, se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente fresco a templado con probabilidad de lluvias aisladas y chubascos dispersos.

La temperatura mínima en el estado de México será de 4 a 6 grados y la máxima de 18 a 20 grados. Esperamos viento de componente norte de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

El frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el centro del golfo de México hasta el oriente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Papaloapan), Oaxaca (norte y este), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este), y lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tamaulipas (sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur).

El frente frío 21 se extiende a lo ancho del país (Foto: SMN).



La masa de aire polar asociada al frente, ocasionará descenso de la temperatura en zonas de la mesa del norte y la mesa central.

Viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz; y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de oleaje elevado en las costas de las mencionadas entidades.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

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